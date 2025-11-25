Una delle migliori Inter della stagione, la migliore in uno scontro diretto, eppure è arrivata una sconfitta. Su Tuttosport si parla anche oggi di quanto avvenuto nel derby di Milano, sottolineando anche il coraggio di Chivu nel togliere Lautaro e anche nel passare a un nuovo modulo nel finale con Pio Esposito e Diouf in campo per Acerbi e Barella. Resta però il dato delle quattro sconfitte in dodici partite e delle difficoltà nei big match, alla vigilia di una partita contro la prima squadra di rango nel percorso in Champions League, l'Atletico Madrid.

Inzaghi lo scorso anno, nel girone eliminatorio, aveva pareggiato a Manchester con il City (0-0), battuto Arsenal e Lipsia (entrambe 1-0) e perso soltanto a Leverkusen (sempre per 1-0). Quest'anno, dopo la trasferta in Spagna, i nerazzurri affronteranno Liverpool e Arsenal in casa e il Borussia Dortmund fuori.