Arrivano novità dall'infermeria nerazzurra. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, Denzel Dumfries verrà valutato settimana prossima ma tornerà solo a metà dicembre. Henrikh Mkhitaryan tornerà invece in gruppo giovedì, sarà arruolabile presumibilmente contro il Pisa, in teoria per la stessa gara dovrebbe esserci anche Darmian.

Nuovo stop, invece, per Palacios: l'argentino ha avuto una ricaduta e dovrà stare fermo ancora per un po' di tempo. Oggi rifinitura alle 11 e poi partenza per Madrid.