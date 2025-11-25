Carlos Augusto verrà confermato a destra per la partita contro l'Atletico Madrid. Secondo Tuttosport, a Chivu non è dispiaciuta la prova del brasiliano, ma con Dumfries che tornerà soltanto a metà dicembre, sorge il problema legato alla sostituzione. Luis Henrique non è ancora sintonizzato con la nuova realtà, Darmian è in infermeria (e il 2 dicembre compirà 36 anni).

Ausilio e Baccin, si legge, stanno scandagliando il mercato alla ricerca di un esterno destro: a gennaio qualcosa andrà fatto.