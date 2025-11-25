In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l'Inter si fa promotrice della campagna "Stop Locker Room Talk" che, come si legge nel comunicato odierno, è "dedicato alla responsabilità del linguaggio e al suo ruolo nella costruzione - o nella normalizzazione - di comportamenti violenti".

"Lo spogliatoio - prosegue la nota - diventa una metafora potente, un luogo simbolico in cui certe frasi vengono archiviate come semplice goliardia. Parole che invece pesano, segnano e alimentano una cultura della violenza troppo spesso ignorata. Con questo progetto, Inter invita a riconoscere che il rispetto inizia proprio dal linguaggio, da ciò che scegliamo di dire e da ciò che scegliamo di non accettare".

Sezione: News / Data: Mar 25 novembre 2025 alle 10:34
Autore: FcInterNews Redazione
