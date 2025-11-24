L’Atletico Madrid vive giorni di piena emergenza e alla lista degli infortunati si aggiunge anche Marcos Llorente, costretto a lasciare il campo dopo appena tredici minuti nella sfida contr il Getafe. Una perdita pesante, che arriva nel momento peggiore per Diego Simeone.

Llorente, rientrato dalla Nazionale spagnola, aveva iniziato con buona intensità nel ruolo di esterno destro - preferito a Nahuel Molina - e nei primi minuti era riuscito a farsi vedere con un paio di inserimenti pericolosi. Ma ben presto ha avvertito una fitta alla coscia sinistra, toccandosi più volte la zona dolorante. Capito che non poteva proseguire, si è fermato a terra e ha chiesto il cambio. Al suo posto è entrato Griezmann, mentre lo staff medico applicava immediatamente il ghiaccio sulla parte interessata.

L’Atletico ha confermato in modo sintetico il problema fisico, precisando che Llorente “ha avvertito un dolore muscolare” e sarà sottoposto ad accertamenti per definire l’entità dell’infortunio. Il rischio, per il Cholo, è di doverne fare a meno per più partite.

La situazione in infermeria diventa ora allarmante: nelle ultime 72 ore i colchoneros hanno perso quattro titolari. Oltre a Llorente, mancano all’appello il portiere Jan Oblak - colpito duro durante Slovenia-Kosovo -, Giuliano Simeone, fermato nonostante un tentativo di convocazione in extremis, e Robin Le Normand, già indisponibile da giorni.

Un quadro che complica enormemente il lavoro di Simeone in vista del cruciale impegno di Champions League contro l’Inter. La gestione delle energie e delle rotazioni diventa ora un esercizio delicatissimo, con il rischio concreto di pagare dazio in un calendario fittissimo. L’Atlético, mai come adesso, è chiamato a stringere i denti.