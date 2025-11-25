Nel mirino di Tuttosport tornano le prestazioni di Lautaro Martinez nelle partite di alta classifica. Già domani ci si aspetta dalla squadra una grande partita contro l'Atletico Madrid per dimenticare il derby, discorso che vale a maggior ragione per il capitano, impalpabile contro i rossoneri (secondo il quotidiano) al di là del palo colpito.

Quest'anno Lautaro non è andato a segno contro Juventus, Roma, Napoli e Milan, in Europa sta andando bene ma l'Inter non ha ancora affrontato squadre di primissima fascia.