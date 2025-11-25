Domani pomeriggio alle 16 antipasto della sfida tra Atletico Madrid e Inter con la gara valida per la quarta giornata di Youth League, con la squadra di Benito Carbone che dopo il successo facile sul Kairat Almaty sfida i Colchoneros al momento a quota 10 in classifica, due in più dei nerazzurri. Per la partita in programma al centro sportivo di Alcalá de Henares è stato designato l'arbitro rumeno Szabolcs Kovacs, che avrà come assistenti i connazionali Marius Florin Badea e Adrian Vornicu.