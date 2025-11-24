"A Fabregas, durante l’estate, erano stati promessi 150 milioni di euro per il mercato, poi il Como non è arrivato lontano da questa cifra. Ora capiamo tutti meglio perché in estate ha detto no prima alla Roma e poi all’Inter, anche se poi la narrazione è stata diversa.". Lo ha svelato Gianluca Di Marzio, nel corso di 'Sky Calcio l'Originale'.

In più, aggiunge il giornalista, il club lariano ha blindato il catalano offrendogli uno stipendio da tecnico top.