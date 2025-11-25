Dopo la presentazione in conferenza stampa, Diego Simeone passa all'analisi sul campo dei suoi uomini. L'allenatore dei Colchoneros, esauriti i doveri con la stampa si è dedicato a concentrare le attenzioni sull'allenamento di rifinitura dei suoi ragazzi che domani contro l'Inter dovranno fare a meno di presenze importanti. Bocca del Cholo serrata a proposito di Jan Oblak e Giuliano Simeone, entrambi in forse per il match di domani.
Le indicazioni dell'immediato sembrano però confortanti: il portiere sloveno, al momento dell'ingresso in campo, è stato applaudito dai compagni prima di iniziare la preparazione. Segnale, questo, di una possibile disponibilità anche partendo dalla panchina. Anche il figlio del tecnico si sta allenando sul campo.Di seguito le immagini raccolte dalla nostra inviata al Riyadh Metropolitano di Madrid.
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
