È in corso al BPER Training Centre di Appiano Gentile l'allenamento dell'Inter alla vigilia della trasferta di Madrid in Champions League. I nerazzurri stanno preparando la difficile partita contro l'Atletico Madrid di domani sera al Metropolitano. Cristian Chivu ha diviso la squadra in due gruppi, quelli che hanno disputato il derby e quelli che sono rimasti fuori oppure hanno giocato poco.

Mancano come previsto Denzel Dumfries, Matteo Darmian, Henrikh Mkhitaryan, Tomas Palacios e Raffaele Di Gennaro, tutti ancora alle prese con i rispettivi infortuni.

A seguire le immagini.