Yann Sommer è finito nell'occhio del ciclone. Una brutta partita contro la Juventus, l'incertezza contro il Verona costata la rete di Giovane e ora il derby con l'intervento non perfetto su Saelemaekers che ha portato alla rete di Pulisic.

Anche domani (si legge su Tuttosport) l'elvetico sarà titolare, perché Chivu non si fa condizionare dalla piazza, come aveva già detto dopo Juventus-Inter. La parabola di Sommer, però, ricorda quella dell'ultimo Handanovic. L'estremo difensore è vostato diversi punti alla squadra e alle sue spalle c'è sempre Josep Martinez, che non è escluso possa giocare col Pisa.

Svolta non facile, anche se lo spagnolo ha sempre risposto bene quando chiamato in causa. E' però reduce da una vicenda molto delicata, l'incidente costata la morte ad un anziano signore per il quale ci sono ancora indagini in corso. In ogni caso l'Inter non sembra intenzionata ad intervenire a gennaio, anche se nel mirino restano Caprile e Atubolu.