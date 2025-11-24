"Rosichiamo col sorriso". Parlando a DAZN, Alberto Gilardino fotografa con questa battuta il 2-2 che il Sassuolo ha imposto al Pisa allo scadere. "Prendere gol a 30 secondi dalla fine non è bello, ma manteniamo la fiducia alta per ciò che che stiamo facendo", ha aggiunto il tecnico dei toscani. Prima di prosegure l'analisi del percorso della sua squadra: "Mi sento di dire che abbiamo margini di miglioramento sotto l'aspetto mentale, nella lettura degli episodi della gara. Evidentemente ci manca qualcosa per ottenere il bottino pieno fuori casa, ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi. C'è la voglia di soffrire, si è visto anche stasera".

I toscani, per la cronaca, sfideranno l'Inter nel prossimo turno di campionato: la gara è in programma domenica all'Arena Garibaldi, con fischio d'inizio alle ore 15.