Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, esprime elogi per il rendimento della sua squadra ai microfoni del Corriere Fiorentino: "Abbiamo ottenuto molto più di quello che si poteva pensare, in relazione a un campionato che la maggior parte dei nostri giocatori non conosceva. Ma abbiamo portato avanti un progetto triennale che prevedeva la loro conferma. Non a caso siamo la squadra con più esordienti in A, molti dei quali giovani". Complimenti in particolare al tecnico Alberto Gilardino: "Li merita per come si è inserito nella nostra società e per il lavoro svolto. Sta facendo ciò che ci aspettavamo da lui. Era prevedibile che all’inizio ci potesse essere un po’ di preoccupazione, ma con il tempo la consapevolezza è cresciuta, soprattutto in quei giocatori che magari consideravano la Serie A un punto di arrivo. Lo dimostra il fatto che contro avversarie blasonate abbiamo retto il confronto, avendo persino l’opportunità di vincere con Milan e Lazio".

Per i toscani ora il calendario prevede a stretto giro di posta altre due grandi sfide contro Inter e Juventus: "Mi aspetto che la squadra mantenga le sue caratteristiche e riesca a concretizzare di più le occasioni create. Fin qui non lo abbiamo fatto al massimo", ha aggiunto Corrado.