Non arrivano buone notizie dall'infermeria. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, infatti, ci vorrà ancora del tempo per rivedere Dumfries riappropriarsi della fascia destra, che resterà senza il legittimo padrone probabilmente fino a metà dicembre.

"La caviglia malconcia di Dumfries sarà rivalutata dallo staff medico nerazzurro la prossima settimana. E quanto sia strategico per Chivu, lo si è capito vedendo nelle sue terre Carlos Augusto (a piede invertito) contro il Milan: la fisicità di Denzel è necessaria - si legge -. Servono altre terapia, difficilmente riuscirà a stare in campo come sperato per la supersfida di Champions contro il Liverpool il 9 dicembre. Più probabile lo slittamento di qualche giorno e un rientro più morbido, tra la trasferta di Genova del 14 e l’esordio saudita in Supercoppa col Bologna del 19".

Prima dell'ex PSV dovrebbe rientrare Darmian, ai box da metà ottobre. "Il rientro non è poi così lontano, nessun rischio verrà corso per evitare ricadute", spiega la Gazzetta. Pronto a tornare finalmente Mkhitaryan: l'armeno non ci sarà a Madrid, ma da giovedì sarà in gruppo e potrà essere convocato per Pisa. Nuovo stop, invece, per Palacios, che era appena rientrato: altro guaio muscolare, ne avrà per qualche settimana.