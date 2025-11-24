Beppe Bergomi analizza a Sky Sport la partita di ieri al Meazza tra Inter e Milan. "Il Milan è a suo agio in quella situazione, non va in difficoltà, sanno che sono forti di testa anche se hanno sofferto nel primo tempo. L'Inter, come tattica di principio, ha cercato di allargare i mediani con i movimenti ad aprire, per trovare le punte dirette. Barella arriva lui a crossare. La posizione di Sucic dava fastidio al Milan e infatti Dimarco è spesso libero".

"L'ha preparata bene, poi la perdi, ma - aggiunge lo 'Zio' - nelle difficoltà di subire delle ripartenze perché la difesa è brava nelle letture ma sul lungo può andare in difficoltà, o attaccare una difesa schierata perché non hai giocatori da dribbling, stavolta rimproverarsi qualcosa è difficile".