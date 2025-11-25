L'Inter ha raggiunto l'aeroporto di Malpensa: comincia quindi l'operazione Atletico Madrid per la squadra nerazzurra, impegnata domani nel quinto turno di Champions League. Prima la dirigenza, poi l'intero gruppo squadra, sono arrivati da qualche minuto nello scalo varesino in attesa di prendere il volo per la capitale spagnola, dove in serata Cristian Chivu e Lautaro Martinez terranno la rituale conferenza stampa all'interno del Riyadh Air Metropolitano. Di seguito le immagini dell'arrivo a Malpensa della squadra.