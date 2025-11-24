Alessandro Bastoni parla a La Domenica Sportiva del derby perso ieri sera contro il Milan. "Difficile fare un'analisi lucida di questa partita, non ricordo occasioni nitide loro a parte il gol - afferma -. Dispiace, dovremo fare un'analisi lucida anche se a volte trovare risposte a sconfitte del genere fa male. A volte preferisci perdere malamente per avere margini di miglioramento, stavolta per me al di là degli episodi abbiamo fatto una buona partita".

"Problema negli scontri diretti? Non lo so, a Napoli ci sono state disattenzioni importanti, con la Juve e col Milan c'è poco da dire. Dovrei anche rivederla perché in campo le sensazioni a volte sono altre. Ma mi sembra che come minimo siamo stati alla pari. Altre volte abbiamo avuto la sensazione di essere vulnerabili, stavolta c'eravamo. Abbiamo avuto coraggio, tenendo l'uno contro uno con Leao e Pulisic. Non c'era quella sensazione di poter subire gol".

"E' un campanello d'allarme - prosegue - perché quattro sconfitte sono tante, ma penso anche che le sconfitte bisogna analizzarle. Sarei molto più preoccupato vedendo l'Inter fuori dalla partita con la testa o senza carattere. Questo non lo vedo. Finché ci sarà questa mentalità e questo spirito sono certo che le cose andranno per il meglio".