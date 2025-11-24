Alessandro Bastoni parla a La Domenica Sportiva del derby perso ieri sera contro il Milan. "Difficile fare un'analisi lucida di questa partita, non ricordo occasioni nitide loro a parte il gol - afferma -. Dispiace, dovremo fare un'analisi lucida anche se a volte trovare risposte a sconfitte del genere fa male. A volte preferisci perdere malamente per avere margini di miglioramento, stavolta per me al di là degli episodi abbiamo fatto una buona partita".
"Problema negli scontri diretti? Non lo so, a Napoli ci sono state disattenzioni importanti, con la Juve e col Milan c'è poco da dire. Dovrei anche rivederla perché in campo le sensazioni a volte sono altre. Ma mi sembra che come minimo siamo stati alla pari. Altre volte abbiamo avuto la sensazione di essere vulnerabili, stavolta c'eravamo. Abbiamo avuto coraggio, tenendo l'uno contro uno con Leao e Pulisic. Non c'era quella sensazione di poter subire gol".
"E' un campanello d'allarme - prosegue - perché quattro sconfitte sono tante, ma penso anche che le sconfitte bisogna analizzarle. Sarei molto più preoccupato vedendo l'Inter fuori dalla partita con la testa o senza carattere. Questo non lo vedo. Finché ci sarà questa mentalità e questo spirito sono certo che le cose andranno per il meglio".
Autore: FcInterNews Redazione
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 12:41 L'Atletico Madrid batte il Getafe, Simeone: "La squadra sta giocando come vogliamo, avanti così"
- 12:28 Moviola CdS - Male Sozza: si perde il rigore e lascia per strada alcuni gialli
- 12:14 CdS - Verso la Champions: Dumfries ko. L'occasione sarà ghiotta per...
- 12:00 Fa TUTTO l'INTER, perdere un DERBY così è INSPIEGABILE. SOMMER è un PROBLEMA, almeno DIOUF stupisce
- 11:45 Bergomi: "L'Inter l'ha preparata bene. Ha due difficoltà da sempre, ma è difficile rimproverarsi qualcosa nel derby"
- 11:30 Vieri: "Forse serve giocare meno e segnare di più. Lautaro? Al momento del cambio pensavo che..."
- 11:16 Thuram a CBS Sports: "Contento del gioco espresso, non dei risultati. Non servono rivoluzioni"
- 11:03 Atletico Madrid-Inter, le attività della vigilia: allenamento alle 11, Chivu in conferenza stampa alle 19
- 10:48 Ranocchia: "A portieri invertiti vince l'Inter, ma ha perso per un altro motivo. Scudetto al Milan? Non è ancora pronto"
- 10:34 Atletico Madrid-Inter, ecco la designazione: squadra arbitrale quasi tutta francese
- 10:20 Bastoni: "Nessuna occasione Milan, a parte il gol: non è come Napoli o Juve. Quattro sconfitte? La penso così"
- 10:06 Adani: "Il principale difetto dell'Inter è sé stessa: ecco perché. Chivu all'altezza, lo ha dimostrato"
- 09:52 Pagelle TS - Sommer, gol sulla coscienza. Sucic lievita nella ripresa. Diouf, ingresso tonico
- 09:38 TS - Acerbi, una sequoia al centro della difesa: sarebbe bene che Gattuso lo convocasse
- 09:24 TS - L’Inter ha giocato, il Milan vinto. Ma i nerazzurri hanno una pecca
- 09:10 Pagelle CdS - Thuram il migliore, Lautaro viene limitato
- 08:56 Pagelle GdS - Sommer troppo morbido, Calhanoglu sbaglia due volte
- 08:42 GdS - Tegola Dumfries: stop più lungo del previsto. L'esterno di Chivu sarà rivalutato in settimana, ma salterà certamente le prossime 4 sfide
- 08:28 Moviola GdS - Pavlovic su Thuram: sbaglia Sozza, salva il VAR. Mancano due gialli
- 08:14 GdS - Chivu non mantiene la "promessa" fatta ai tifosi. Tra Sommer e Maignan...
- 08:00 Sommer fa un regalo a Pulisic, Calha dà l'MVP a Maignan. L'ironia del derby: non ha le ossa ma può romperle
- 00:05 Atletico Madrid, l'emergenza continua: Simeone perde anche Marcos Llorente
- 00:00 Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova
- 23:56 Chivu in conferenza: "Mercato? La mia preoccupazione è che questa partita persa possa lasciare qualche segno"
- 23:55 Inter-Milan, la moviola - Qualche svista di troppo per Sozza. Il VAR lo aiuta sul contatto Pavlovic-Thuram in area
- 23:55 videoInter-Milan 0-1, Tramontana: "Sconsolato, non si può perdere un derby così. Partita stregata"
- 23:44 Chivu a ITV: "Il calcio a volte è bastardo. Cosa ci portiamo a casa di buono? Poco"
- 23:43 Milan, Maignan a DAZN: "La parata preferita? Tutte, perché sono state importanti per vincere"
- 23:41 Milan, Saelemaekers in conferenza: "Il derby non si gioca, si vince: ora ci godiamo la serata. Per lo scudetto..."
- 23:41 Pulisic a DAZN: "Maignan ha meritato il Player of the Match, io ho fatto un gol facile"
- 23:36 Thuram in conferenza: "Abbiamo fatto una gara seria. Tutti dicono che l'Inter sia più forte del Milan, ma..."
- 23:35 Milan, Allegri in conferenza: "Vincere il derby una bella soddisfazione, ci consente di restare nelle prime 4"
- 23:33 Chivu a DAZN: "Quattro sconfitte in 12 gare sono un po' troppe, però siamo lì. Lautaro fuori per una mia scelta"
- 23:24 Thuram a ITV: "Abbiamo incontrato un portiere incredibile stasera, la fortuna girerà anche dalla nostra"
- 23:22 Thuram a DAZN: "Un ko non può cambiare il mondo, l'Inter è sulla strada giusta. Fiducia nel progetto di Chivu"
- 23:18 Milan, Bartesaghi a DAZN: "Il derby da titolare un sogno che avevo da piccolo. Felice di aver onorato la maglia"
- 23:10 Milan, Allegri a DAZN: "Inter micidiale nell'uscire dalla pressione. Il risultato è importante a livello psicologico"
- 22:51 Inter-Milan, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:51 Pulisic segna, Maignan conserva, l'Inter spreca. Chivu cade al primo derby da tecnico, vince il Milan 1-0
- 22:48 Inter-Milan, le pagelle - Thuram anima offensiva, Carlos in cattività. Derby deciso dai portieri
- 22:48 Inter-Milan, Fischio Finale - Maignan para, Sommer no: Allegri vince di cortomuso, Chivu incassa la più dolorosa delle 4 sconfitte
- 22:40 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di INTER-MILAN: ANALISI e PAGELLE. Collegamento in DIRETTA dallo stadio
- 21:56 Inter-Milan, inevitabile tutto esaurito: oltre 75.500 spettatori e record d'incasso
- 21:55 Carlos Augusto prima del secondo tempo: "Dobbiamo attaccare con attenzione. Faremo la nostra gara"
- 20:23 Milan, Allegri a DAZN: "Derby meraviglioso, l'Inter è molto forte. Il nostro obiettivo è entrare in Champions"
- 20:19 Marotta: "Derby da proprietari di San Siro, fatto storico per il calcio. Inter disponibile ad aiutare la Nazionale"
- 20:18 Milan, Scaroni a DAZN: "Il nuovo stadio dovrà essere iconico. Tanti accordi con l'Inter, ma oggi ci sarà rivalità"
- 19:59 Akanji a ITV: "Sto bene così come la squadra, so che avremo un tifo alle stelle"
- 19:50 Akanji a DAZN: "Felice di giocare il derby con questa maglia. Come si marca Leao? Ve lo dimostrerò"
- 19:46 Milan, Rabiot a DAZN: "Thuram? Non ci siamo sentiti, eravamo entrambi concentrati sulla partita"
- 19:40 Lazio, Lotito duro sullo sciopero del tifo: "Presupposto falso, non accetto intimidazioni"
- 19:25 Hernanes: "Chivu giovane, ma la passione ce l'ha tutta. L'Inter è la migliore del campionato"
- 19:10 Orsi sicuro: "Chivu è il miglior allenatore della Serie A dopo Italiano. Gasperini..."
- 18:55 Roma, Wesley: "Scudetto? Se seguiamo il mister, possiamo lottare fino alla fine"
- 18:40 Trento battuto dall'Inter U23, Trainotti deluso: "Era una gara da pareggio, peccato per il gol subito"
- 18:25 Magull: "Prenderei la velocità da Bugeja o Serturini. Il mio obiettivo è aiutare l'Inter a vincere"
- 18:10 Lazio Women, Durante dopo il ko contro l'Inter: "Analizziamo gli errori per ripartire più forte"
- 17:55 Trento, Tabbiani dopo il ko con l'Inter U23: "Concesso poco o nulla a una squadra forte, capita di perdere gare così"
- 17:40 Ambrosini: "Derby di Milano? Odio calcistico sano. Quando incontro Materazzi e Cordoba..."
- 17:25 Roma prima, in attesa della risposta dell'Inter. Gasperini: "Scudetto? I sogni si avverano rarissime volte"
- 17:10 Collovati: "Derby, prevedo tanto tatticismo. Avevo dubbi su Chivu, ma mi ha fatto ricredere"
- 16:55 La Roma fa il suo dovere: 3-1 alla Cremonese e primo posto, in attesa del derby. Domenica c'è il Napoli senza Gasp (espulso)
- 16:37 Zanetti, tappa a Piacenza prima del derby: Pupi al 'Bertocchi' per assistere alla partita del figlio Tomas
- 16:24 Giovanni Galli: "Dell'Inter vanno temuti i soliti assi. Ma attenzione a Sucic: diventerà un grande"
- 16:10 Cosmi: "Derby tra due squadre spettacolari e due allenatori veri: Chivu è da Inter, Allegri da Milan"
- 15:56 Sky - Verso il derby, Acerbi preferito a Bisseck. Ballottaggio aperto in mezzo: Chivu punta su Sucic o Zielinski?
- 15:42 Inter U23, Vecchi: "Alexiou, Calligaris e Cocchi convocati da Chivu per il derby. Contro il Trento vittoria abbastanza immeritata"
- 15:27 Milan, Allegri scherza: "Gol decisivo di Rabiot al 90'? Sarebbe meglio perché soffriremmo meno"
- 15:13 Curva Sud, niente striscioni ma il tifo al derby ci sarà: "Non ce la sentiamo di lasciare soli mister e squadra"
- 15:00 Trento-Inter U23, le pagelle - Super Melgrati, migliore in campo. Prestia guida la difesa