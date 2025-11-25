La delegazione del Governo di Madrid ha pianificato un'operazione di sicurezza imponente per la sfida di domani sera al Riyadh Air Metropolitano tra Atletico e Madrid, con la partecipazione di oltre 1.200 agenti. Secondo un comunicato della Delegazione Governativa, si prevede la presenza di 2.150 tifosi italiani provvisti del biglietto per il match, con lo stadio che si preannuncia tutto esaurito; per questo, la Commissione Statale contro la Violenza, il Razzismo, la Xenofobia e l'Intolleranza nello Sport ha classificato la partita come una partita ad alto rischio. Ciò significa che entrambi i club sono tenuti ad adottare misure di sicurezza aggiuntive nel sistema di biglietteria, nella separazione dei tifosi e nel controllo degli accessi.

L'operazione sarà composta da agenti dell'Unità di intervento della polizia, dell'Unità speciale di cavalleria, della Brigata provinciale di informazione e della Brigata mobile della Polizia nazionale, nonché dall'Unità stradale della Guardia Civil, dalla Polizia municipale, dalla Samur-Protezione civile, dai Vigili del Fuoco e dalle guardie di sicurezza ausiliarie del club iberico. Inoltre, le forze dell'ordine stanno rafforzando i loro interventi preventivi, soprattutto per quanto riguarda la sorveglianza dei tifosi, sempre in coordinamento con tutti gli operatori coinvolti nella celebrazione dell'evento sportivo e nella tutela degli spettatori.