L'uomo del momento in casa Atletico Madrid è Giacomo Raspadori, che dopo aver messo lo zampino nella vittoria contro il Getafe è ora atteso dalla prova del nove in Champions League contro l'Inter. E ai microfoni del Mundo Deportivo, l'ex Napoli lancia la sfida a quella che in passato fu la sua squadra del cuore: "Segnare contro di loro? Certo, mi piacerebbe tanto", dichiara Raspadori per poi aggiungere: "Sarà sicuramente una partita difficile, come tutte le partite di Champions League, perché l'Inter è una squadra molto forte. Sappiamo che, negli ultimi tre anni, ha raggiunto due finali di Champions League. Continuiamo a giocare come abbiamo fatto finora, con la nostra mentalità, sapendo cosa dobbiamo fare. Certo, l'avversario è una squadra molto forte, ma lo siamo anche noi, e dobbiamo fare quello che sappiamo fare".
Che differenze ha l'Inter di Cristian Chivu rispetto a quella di Simone Inzaghi affrontata due stagioni fa? "Penso che giochino più o meno con lo stesso stile, forse un po' più diretti. È quello che ho visto all'inizio di questa stagione, questa è la mia sensazione sull'Inter".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
