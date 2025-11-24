Dopo la debacle per la corsa ai diritti della Champions League, Netflix non spegne l'interesse per lo sport ed è pronto a presentare un'offerta per i diritti della Premier League in Regno Unito. A renderlo noto è il quotidiano britannico The Times, che toglie il velo sulle mire espansionistiche del colosso di streaming che ha anche "avanzato una proposta formale per trasmettere la Supercoppa UEFA, all’interno del bando per la Champions, e ora ha tutta l’intenzione di ribattere a tono al successo di Paramount nel Regno Unito, con la piattaforma streaming che trasmetterà proprio la massima competizione europea per club dal 2027" come si legge su Calcio e Finanza.

Attualmente i diritti domestici della Premier League sono detenuti da Sky Sports e TNTSports, mentre quelli americani sono appannaggio di NBC. Il primo ha una scadenza nel 2029, mentre il secondo, che rappresenta il contratto estero più ricco mai firmato dal valore di 2 miliardi di sterline in sei anni (quasi 2,3 miliardi di euro, al cambio attuale), terminerà nel 2028.

La partecipazione al bando della Champions League 2027-2031 e quella alla corsa per i diritti del campionato inglese attestano "il cambio di paradigma adottato da Netflix che in un primo momento aveva espresso interesse solamente per un numero limitato si eventi sportivi singoli", che hanno ottenuto tutti un gran successo "con un picco di 65 milioni di stream in tutto il mondo". Un cambiamento che mette in evidenza "uno sviluppo futuro che sta spingendo i fondi di private equity, sempre più coinvolti nel calcio, a considerare inevitabile un’ulteriore crescita dei ricavi da diritti tv, come avvenuto per il recente bando Champions. Se questa tendenza dovesse essere confermata anche nei mercati più piccoli, ecco che l’obiettivo della UEFA di raggiungere i 5 miliardi di dollari, con conseguente aumento del 10% rispetto all’ultimo bando per tutte e tre le competizioni europee, sarà addirittura superato".