Grande ospite della tappa di Napoli del Vivaelftubol Tour è stato Lorenzo Insigne, ex attaccante dei partenopei. Che nel dialogo con Antonio Cassano, Lele Adani e Nicola Ventola al Palapartenope è tornato sul mancato Scudetto del 2018 e su quanto quella ferita in lui sia ancora aperta specie per l'episodio collaterale, ormai divenuto celebre, avvenuto a San Siro: "Inter-Juventus, la mancata espulsione di Miralem Pjanic e quello scudetto perso in albergo? Antonio, tu sei stato calciatore come me, anzi più forte di me, quindi puoi capirmi. Stavamo guardando la partita tutti quanti insieme, poi quell’espulsione di Pjanic… non fatemi andare oltre”, ha risposto a domanda proprio di Cassano.

Insigne ha poi aggiunto un secondo passaggio riferendosi alle gare immediatamente successive: “Il giorno dopo siamo andati in campo e c’è stato subito il rosso a Kalidou Koulibaly, e altre situazioni che ci hanno penalizzato. È accaduto, e vi assicuro che a noi giocatori ha fatto male più che a chiunque altro”.