Dopo le analisi di Simeone e Molina, è il turno dell'Inter, arrivata da poco al Riyadh Metropolitano di Madrid, dove domani sera affronterà i padroni di casa dell'Atletico Madrid per la quinta giornata di League Phase di Champions League. Di seguito le parole di Lautaro Martinez, seduto al fianco di Cristian Chivu, raccolte dall'inviata di FcInterNews.it.
Quali sono le sensazioni post derby e contro l’unico avversario che vi ha battuto nella fase eliminatoria?
“Sicuramente l’Atletico è un avversario di grande valore in uno stadio caldo, sarà una bella partita. Sappiamo che cosa ci aspetta, ci abbiamo giocato due anni fa. Per noi è una partita importante dopo quella di domenica, dove meritavamo qualcosa in più, ma andiamo avanti”.
Cosa ricordi della partita di due anni fa? Qual è il tuo rapporto con Julian Alvarez?
“Quella partita è il passato. Il mio rapporto con lui è molto bello, siamo amici. Sono felice per lui di come aiuta il suo club e la Nazionale”.
Fino all’anno scorso sembrava segnassi più in Serie A, cosa cambia per te tra campionato e Champions?
“Niente, le cose che dicono. Prima dicevano che non segnavo in Champions, ora il contrario. Io do sempre il massimo per fare felici i tifosi e sono a posto così”.
Che rapporto hai con i giocatori argentini dell’Atletico?
“Abbiamo parlato molto tra di noi, perché nell’Argentina ci sono sempre tanti giocatori del’Atletico. Quando rivediamo parliamo sempre molto tra di noi. Però domani ognuno difenderà la sua maglia, a fine partita sicuramente ci vedremo e parleremo, ma per i novanta minuti siamo rivali”.
Come vedi l’Atletico Madrid?
“Sicuramente l’Atletico è una squadra molto importante. Domani sarà con la sua gente, affronteremo un avversario molto forte”.
Cosa significa affrontare l'Atletico in questo contesto?
“Sarà importante, per gli attaccanti queste sono partite speciali. Ma come dico sempre, cerco sempre di dare il massimo per i miei compagni e per la squadra”.
Quali sono i vostri punti di forza?
“Sì, li abbiamo studiati molto. Però vedremo in campo ciò che dovremo fare e speriamo di fare bene quello che abbiamo preparato".
Le vostre problematiche sono legate a cali di pressione?
"No, sono convinto che questa squadra sta bene, ha tanta forza. Domani affrontiamo una gara molto importante dopo domenica, ma siamo pronti e proveremo a portare i punti in Italia perché è molto importante farlo per noi".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
