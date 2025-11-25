Prima di Diego Pablo Simeone, è il difensore dell'Atletico Madrid Nahuel Molina a presentare la sfida di domani sera tra i Colchoneros e l'Inter. Queste le dichiarazioni del giocatore argentino raccolte dall'inviata di FcInterNews.it:
Con l'infortunio di Marcos Llorente, puoi avere una chance per giocare.
"L'infortunio di Marcos è una perdita significativa per la squadra. Se ne avrò la possibilità, sarò più desideroso che mai di dare il massimo e di dare il massimo."
Non hai vissuto tra i tuoi migliori momenti di recente. Quella di domani sarà uuona opportunità per recuperare fiducia?
È una partita importante per la squadra. Cio che riguarda me è secondario. Domani è complicato e se toccherà a me giocare, farò il mio lavoro cercando di farmi trovare pronto”.
Cosa ti aspetti di trovare domani dopo il ko dell’inter al derby?
“Mi aspetto una partita difficile ovviamente. Al di là del derby l’inter è sempre una squadra complicata. Credo però che giocheremo una buona partita grazie ai nostri tifosi”.
Il tuo nome è stato accostato all’Inter di recente. Ti disturba o ti fa piacere?
“È sempre bello che venga fuori il tuo nome. Ma io sono felicissimo qui. E non ho altro da dire”.
Ci sono stati momenti in cui sei stato in dubbio per i tifosi. Ma il Cholo ti ha sempre dato fiducia, quanto è importante?
“Beh lui mi ha sempre spinto, mi ha sempre dato fiducia e ha sempre creduto in me. Sono felice per l’appoggio ottenuto da tutti sempre, l’opportunità arriva sempre”.
Sei pronto per giocare dopo l’ultima partita col Getafe?
“Bisogna essere sempre pronti, non solo quando si fanno male i compagni. L’esigenza dell’allenatore è averci pronti sempre e tutti. Bisogna sempre essere pronti e questa è la nostra mentalità”
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
