L'Inter si tiene stretti tre gioiellini del proprio settore giovanile. Con un laconico comunicato pubblicato sul sito uffiicale, il club nerazzurro ha ufficializzato infatti i rinnovi pluriennali del centrocampista Mattia Zanchetta, dell'attaccante Jamal Iddrissou e del portiere Alain Taho.

In questa stagione, il figlio dell'attuale tecnico del Novara ha collezionato tre presenze con l'Under 20 e un cammeo con l'Under 23 di Stefano Vecchi, mentre Iddrissou ha già 14 presenze con 5 reti sparse tra campionato Primavera, Serie C, Supercoppa e Youth League. Sono invece 13, con cinque clean sheet, i gettoni messi insieme dal portiere nazionale albanese sin qui.