Si ferma a quattro la striscia di risultati utili consecutivi del Torino, che crolla in casa sotto i colpi di un Como scatenato. Un tonfo spiegato al meglio dal punteggio finale: 5-1 senza appello. Risultato che Marco Baroni commenta così in conferenza stampa: "Dopo il terzo gol non si può uscire dal campo, è una cosa che non deve avvenire. Era già avvenuta...", ha detto il tecnico dei granata in conferenza, ripensando con ogni probabilità al pokerissimo incassato contro l'Inter all'esordio in campionato.

"Chiediamo scusa ai tifosi. Avevamo fatto molto per ricreare entusiasmo, abbiamo buttato tutto dalla finestra. Dobbiamo ripartire", ha aggiunto l'ex Lazio.