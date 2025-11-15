Il tratto identitario del gioco dell'Inter di Chivu è chiaro e il binario tracciato dall'ex tecnico del Parma può essere continuo e con prospettive interessanti. Sarà curioso capire come verrà condensata la linea di pressione contro una squadra come il Milan, che può contare su giocatori in grado di spostare gli equilibri nell'uno contro uno, Pulisic e Leao su tutti.

Dando però uno sguardo ai numeri offensivi delle squadre di A in questo primo scorcio di campionato, non si può trascurare un fatto statistico rilevante: l'Inter ha realizzato 26 gol totali (miglior attacco), 21 assist (al comando anche in questa graduatoria) e 197 tiri totali (la Juve, seconda, ne ha totalizzati 180). Dunque l'applicazione del sistema difensivo e l'unione dell'aggressione alta e della capacità di finalizzazione, può portare i nerazzurri a risultati ancora superiori. In un processo che vede ogni fase di gioco strettamente collegata.