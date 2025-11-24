Ospite del programma di DAZN 'Fuoriclasse', Gigi Buffon ha provato a spendere qualche parola in difesa di Yann Sommer, tornato sulla graticola dopo la respinta che ha agevolato il gol di Christian Pulisic nel derby: "Sommer non ha avuto molto da fare durante la partita, ma quel gol subito ti lascia l'amaro in bocca perché senti che avrebbe potuto fare meglio. Allo stesso tempo, sono colpi difficili da gestire perché, ironicamente, non essendo molto potenti, non puoi deviarli molto lontano: devi essere forte quando li respingi. È un gol che si vede prendere, è difficile da subire e, quando succede, il portiere si ritrova nell'occhio del ciclone".