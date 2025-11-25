Un quarto d’ora. Tanto è bastato per mandare in tilt la prevendita e polverizzare tutti i biglietti disponibili per la gara di domenica 30 novembre alla Cetilar Arena che vedrà di fronte Pisa e Inter.  Migliaia di persone collegate online sul circuito Ticketone, con la piattaforma che dopo pochi istanti dall'apertura della vendita ha segnalato la saturazione dei posti in tutti i settori. Qualche biglietto però, occupato ancora dal sistema per l’alta richiesta, potrebbe riemergere per la vendita.

Sezione: News / Data: Mar 25 novembre 2025 alle 15:31 / Fonte: Sesta Porta News
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print