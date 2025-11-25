Lautaro Martinez parla anche a Sky Sport alla vigilia del match di Champions League contro l'Atletico Madrid in programma domani sera al Metropolitano.

Avete resettato dopo il derby?

"Dopo la gara c'era un grande amaro in bocca, è una delusione perché avremmo meritato di più. Fa male, ma il gruppo era consapevole di aver fatto una grande prestazione. Ora abbiamo voltato pagina, pensiamo alla partita di domani che sarà difficile".

Vi serve il salto nei big match?

"Ci sta mancando qualcosina, ancora non l'abbiamo trovata e questa cosa a volte ci fa preoccupare un po' perché la prestazione c'è sempre e la squadra esce nelle difficoltà. Dobbiamo prestare attenzione ai dettagli che fanno la differenza".

Quanto ti motiva giocare al Metropolitano?

"Tanto perché domani sarà importantissima per noi. Arriviamo da una sconfitta nel derby, anche se l'abbiamo lasciato alle spalle abbiamo bisogno di fare altri tre punti perché le ultime tre gare saranno difficili. Abbiamo recuperato e preparato la gara in un giorno, li conosciamo e conosciamo il suo allenatore. Siamo pronti ad affrontare una squadra forte, ma con le nostre armi cerchermo di dare fastidio".