Dopo il pari beffardo arrivato al 95esimo contro il Sassuolo, Mehdi Leris, centrocampista del Pisa, cerca di analizzare il risultato con filosofia in conferenza stampa: "Sapevamo che la partita era lunga. Ci hanno agguantato subito dopo il rigore ma poi siamo stati sempre in partita. Le sostituzioni nella ripresa ci hanno aiutato molto e hanno cambiato la partita. C’è un po’ di rammarico per il gol subito ma resto convinto che questo è un punto importante”.

L'ex Sampdoria si è poi proiettato sulla sfida di domenica pomeriggio contro l'Inter alla Cetilar Arena: "Giochiamo in casa, con i tifosi dalla nostra parte. Ovviamente sarà una sfida difficilissima. Sono sicuro che lo staff preparerà bene la partita e sono convinto che qualcosa di buono lo possiamo fare”.