Conclusa la sessione di domande al capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, il microfono passa all'allenatore, Cristian Chivu che dalla sala stampa del Riyadh Metropolitano di Madrid presenta l'eurogara di domani sera contro l'Atletico Madrid, match valido per la quinta giornata di League Phase di Champions League. Di seguito le dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro raccolte dall'inviata di FcInterNews.it.
Hai sempre parlato chiaro. Cosa vuoi vedere in più in questo momento?
"Per abitudine guardo la parte piena del bicchiere. Poi se dobbiamo analizzare cosa vuol dire una sconfitta dovremmo parlare un po’ di più, ma mi prendo qualità, atteggiamento, voglia. E direi che la nostra crescita sotto questi punti di vista è evidente. Poi ci manca qualcosa perché a parte la Roma abbiamo raccolto quasi nulla dagli scontri diretti, ma sono fiducioso".
Sul rientro di Thuram dopo l’infortunio.
"Oggi si è allenato molto bene, ha dato intensità. Dobbiamo prestare attenzione ovviamente ma ha avuto tre settimane a disposizione, ha lavorato bene. Col Milan ha fatto 90 minuti bene, a parte gli ultimi cinque minuti quando gli mancava qualcosa dal punto di vista fisico, ma mentalmente è stato sempre in partita. Domani valuteremo".
Le sconfitte sembrano passare sempre sullo stesso filo. Entra in gioco qualcosa di tattico ad un certo punto?
"Per me le sconfitte non sono tutte uguali perché abbiamo sempre avuto l'atteggiamento propositivo. Nelle altre sconfitte, come a Torino o con la Roma o Napoli, abbiamo concesso qualcosa in più rispetto al Milan. Col Milan siamo stati solidi e non abbiamo offerto loro la possibilità di esprimersi al meglio e questo mi fa riflettere, non è una sconfitta uguale alle altre. È sempre tale, ma abbiamo aggiunto qualcosa in più. Non è bastato e dobbiamo aggiungere altro che ci permetterà di spezzare questo tabù degli scontri diretti. Ma lavoriamo bene, la squadra è viva e vuole tornare ad alti livelli".
Che idea hai di Simeone?
"Non sono né migliore, né peggiore di lui. Lui è qui da 14 anni, ma non mi sento inferiore né superiore".
Questo è uno scontro diretto?
"È una partita importante di Champions. Qualcuno ha detto che finora abbiamo avuto partite facili, ma in Champions non ce ne sono mai. Bisogna fare i punti e portarli a casa, domani non sarà facile come non lo è stato nelle precedenti".
Sui numeri dell’Atletico. È candidato al titolo?
"Per blasone, per quello che hanno fatto vedere negli ultimi anni e con Simeone in Champions credo abbia il dovere di arrivare fino in fondo".
Cosa ha detto ai giocatori nel post-derby?
"Di continuare a lavorare. Alessandro (Bastoni, ndr) nel post gara ha detto che è meglio perdere 3-0 che dominare e perderla 1-0, non so se ha ragione o no perché io da allenatore devo vedere anche la parte buona e pensare a gestire la frustrazione. Purtroppo col Milan non è bastata la prestazione, forse avevamo bisogno di un po’ più di fortuna, non ne parlo mai ma in questo gioco è importante".
Su Simeone e la sua idea difensiva:
"Adesso sto pensando se l’ho affrontato, non mi ricordo. Però ho apprezzato tutta la sua carriera, sia in Italia che in Argentina. L’ho affrontato da giocatore ai suoi inizi da allenatore, era al Catania. Ha sempre espresso le sue idee, è qui da 14 anni e non sono pochi. L’ho affrontato anche in amichevole e l’ho salutato prima della gara, mi ha detto belle parole e abbiamo scambiatore battute, lui è più navigato. Io ho ancora i capelli neri e non per molto, mi auguro di fare una bella carriera come l’ha fatta lui".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 20:54 videoVigilia di Atletico-Inter: gli ultimi aggiornamenti di Madrid
- 20:40 Champions League, l'Ajax cade ancora: il Benfica vince 2-0. Colpo dell'Union SG in casa del Galatasaray
- 20:26 S. Rossi: "Rigore nel derby? Calhanoglu poteva tirare meglio, ma Maignan lo ha indirizzato. E sulla ribattuta..."
- 20:12 A. Paganin: "Chivu non si nasconde mai. All'Inter però servirebbe qualche figlio di buona donna in più"
- 19:58 Doppio impegno settimanale per l'Inter U23: gli arbitri delle sfide con Renate e Pro Vercelli
- 19:43 Lautaro a Sky: "Derby? Meritavamo di più, ma abbiamo voltato pagina. Questa squadra esce sempre dalle difficoltà"
- 19:27 Chivu in conferenza: "Non sono né migliore né peggiore di Simeone. Vorrei una carriera come la sua"
- 19:14 Lautaro in conferenza: "Prima dicevano che non segnavo in Champions, ora il contrario. Atletico avversario di valore"
- 19:00 Rivivi la diretta! "IO GIRO L'ITALIA PER TE", ospite INTER CLUB MISTERBIANCO. La vigilia di ATLETICO MADRID-INTER
- 18:59 Chivu a Sky: "Domani partita simile a domenica, servirà più cinismo. Sommer? Ho letto la filosofia di Arteta"
- 18:48 Giudice Sportivo Serie C - Cinquegrano arriva alla sesta sanzione. Terzo giallo per Vecchi, Stante alla seconda
- 18:34 Youth League, sfida all'Atletico Madrid per l'Inter di Carbone: dirigerà il rumeno Kovacs
- 18:19 videoQui Atletico, allenamento al Metropolitano in corso: applausi per Oblak, che ci prova per domani
- 18:07 Gli occhi delle big sul classe 2006 della Triestina Kljajic: Inter, Juve e Milan pronti alla contesa
- 17:53 Campagna FIGC per la Giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne, Barella tra i testimonial
- 17:38 Atletico Madrid-Inter, quarto incrocio in Europa. Tradizione favorevole per i Colhoneros in casa con le italiane
- 17:24 UFFICIALE - Blindati altri tre gioiellini del vivaio nerazzurro: rinnovati i contratti di Zanchetta, Idrissou e Taho
- 17:23 Simeone: "L'Inter farà bene in Champions e in Serie A. Nel mio futuro un giorno mi vedo ad allenare i nerazzurri"
- 17:11 Molina: "Io accostato all'Inter? Fa piacere ma sono felice all'Atletico Madrid. Domani sarà una gara difficile"
- 16:56 Insigne, lo Scudetto 2018 ferita aperta: "Il mancato rosso a Pjanic in Inter-Juve... Non fatemi andare oltre"
- 16:42 Giudice sportivo: due squalificati per un turno, Gasperini salta Roma-Napoli. Calhanoglu, arriva la seconda sanzione
- 16:27 Supercomputer Opta - Champions, Inter agli ottavi di finale: chance oltre il 70%. Ecco con quanti punti
- 16:13 Qui Pisa - Nerazzurri già in campo stamattina per iniziare a preparare la gara contro l'Inter
- 15:59 L'agente Joao Santos: "Scudetto? Inter, Milan e Napoli se la giocheranno fino alla fine. Con una favorita"
- 15:53 videoL'Inter prende il volo per Madrid: le immagini dell'arrivo del gruppo nerazzurro a Malpensa
- 15:45 Rigore Pavlovic-Thuram, nessun dubbio in sala VAR. Rocchi: "Il cross avvenuto non cambia la situazione"
- 15:31 Pisa-Inter, biglietti esauriti in tempo record: sold out alla Cetilar Arena centrato in soli 15 minuti
- 15:17 Pisa, Leris: "Con l'Inter sarà difficilissima, però sono convinto che possiamo fare qualcosa di buono"
- 15:03 Quote Champions, Atletico dato per favorito sull'Inter. Alvarez davanti al connazionale Lautaro tra i marcatori
- 14:48 Sky - Verso Atletico Madrid-Inter: Thuram riposa, scalpitano Zielinski, Frattesi e De Vrij. Luis Henrique...
- 14:34 Atletico Madrid, Oblak: "Sto meglio, spero di tornare presto in campo". Poi glissa sul futuro
- 14:19 TS - Lautaro, quattro big match in Serie A senza mai brillare: impalpabile anche nel derby
- 14:05 Martorelli: "Non c'è una favorita per lo Scudetto. In Champions Inter brava ad assicurarsi i playoff"
- 13:50 Atletico Madrid-Inter partita ad alto rischio: attesi oltre 2mila tifosi interisti, ingente il piano di sicurezza
- 13:37 Atletico Madrid, Raspadori lancia la sfida: "Segnare all'Inter? Certo, mi piacerebbe tanto"
- 13:24 Papera di Sommer nel derby, Viviano: "Malissimo, ha fatto un movimento che io non sopporto"
- 13:10 Trevisani: "Derby, non me la sento di prendermela con Chivu. Il Milan per 54' non ha mai preso il pallone"
- 12:56 Corsera - Tredici gare senza vincere contro Milan, Juventus e Napoli: il trend negativo non si inverte
- 12:43 Sky - Dumfries, rientro tra Liverpool e Genoa. Mkhitaryan, recupero alle battute finali. Darmian...
- 12:28 Atletico, Raspadori: "Inter ancor più motivata dopo il derby. Scudetto? Secondo me..."
- 12:14 Nico Paz verso il ritorno al Real, ma a gennaio c'è il problema clausola: il punto
- 12:00 Addio a Lorenzo Buffon, il cordoglio dell'Inter: "Nel ricordarlo abbracciamo i suoi familiari"
- 11:50 Romano: "Inter, valutazioni in corso sul difensore centrale. Acerbi idea dell'Al-Hilal, per Adeyemi..."
- 11:45 Capello: "Allegri mi ha fatto divertire. Milan da scudetto dopo il derby? Dico che..."
- 11:38 videoL'Inter prepara ad Appiano Gentile la trasferta di Madrid in Champions League. Assenti in cinque
- 11:30 Salsano e l'Inter di Mancini: "Ibra a Parma non voleva entrare, Adriano distrutto dalla morte del padre. E sento nostro anche lo scudetto di cartone"
- 11:16 Tra SOMMER e MARTINEZ spunta... MAIGNAN a ZERO! Le ULTIME verso ATLETICO-INTER e dall'INFERMERIA
- 11:02 CdS - Sommer in calo: a giugno sarà addio. Caprile, Suzuki e... Maignan: chi sarà il nuovo portiere?
- 10:48 GdS - Nuova vecchia Inter: anche con Chivu resta il neo degli scontri diretti
- 10:34 "Stop Locker Room Talk", la campagna dell'Inter nella Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne
- 10:20 TS - Sommer ricorda l'ultimo Handanovic. A Pisa con Martinez tra i pali? E sul mercato...
- 10:06 TS - Infermeria Inter: le novità su Dumfries, Mkhitaryan e Darmian. Ricaduta per Palacios
- 09:52 Raspadori: "Titolare con l'Inter? Chiedete a Simeone. Da piccolo tifavo per i nerazzurri, ma..."
- 09:38 TS - Dumfries fuori causa, tocca ancora a Carlos Augusto. Ma a gennaio si interverrà: il punto
- 09:24 TS - Quante delusioni nei big match e ora arrivano le tappe dure in Champions. Ma il derby dimostra che...
- 09:10 CdS - Dumfries ko, Darmian pure: Chivu fa i conti con la crisi a destra
- 08:56 Sacchi: "Inter e Napoli le squadre più avanti, ma attenzione alla Roma"
- 08:42 Corsera - Maignan in scadenza, andrà via dal Milan: l'Inter sogna il clamoroso scippo
- 08:28 GdS - Luis Henrique e Frattesi ai margini: rischio oblio. Chance con l'Atletico?
- 08:14 GdS - Crollo Sommer, ma Chivu non cambia idea: il titolare è lui. Con Martinez...
- 08:00 GdS - Infermeria Inter: Dumfries salta pure il Liverpool, Mkhitaryan torna a Pisa. Darmian e Palacios...
- 00:00 Derby maledetto: tante sciocchezze, andiamo oltre
- 23:56 Di Marzio: "Fabregas, 150 mln di euro per il mercato promessi dal Como dietro al no a Inter e Roma"
- 23:44 Wullaert: "Vittoria meritata. Contenta di aver aiutato la squadra con i due gol"
- 23:30 Pisa, pari beffardo col Sassuolo prima dell'Inter. Gilardino: "Rosichiamo col sorriso, ma la fiducia è alta"
- 23:16 Torino, cinquina presa dal Como come contro l'Inter. Baroni: "Usciti dal campo dopo il 3° gol, era già successo"
- 23:02 A22 Sports, scontro frontale con la UEFA: "L'unico passo da compiere è chiedere un risarcimento danni"
- 22:48 Thorstvedt salva il Sassuolo al fotofinish, Pisa rimontato due volte: è 2-2 al Mapei Stadium
- 22:34 Chivu e i cambi nel derby: "Fuori Lautaro, Calhanoglu e Barella? Ogni scelta è presa per il bene della squadra"
- 22:20 Dopo l'addio ai diritti Champions, Netflix non molla e punta la Premier in UK