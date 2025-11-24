"Niente da fare. Cristian Chivu non è riuscito a regalare quanto promesso ai tifosi: «Un lunedì in ufficio senza sfottò»". La Gazzetta dello Sport, tornando alle parole del tecnico nerazzurro in conferenza stampa, commenta il ko nel derby di ieri. Una partita condotta per larghissimi tratti dall'Inter, che ha creato diverse palle gol e sbagliato pure un rigore. "La dura legge del gol", cantavano gli 883...

"Gol-partita di Christian Pulisic, che già nella stagione scorsa ne aveva fatti un paio. Ma l’eroe della notte si chiama Mike Maignan. Nel sofferto primo tempo del Milan, che non ha mai tirato in porta, il portierone ha fatto un miracolo su Lautaro e parato tutto ciò che gli arrivava. In cima al campionato ci sono i due portieri migliori: Svilar e Maignan. Un caso? Sommer ha sbagliato sul gol", puntualizza la rosea.