Dopo le Olimpiadi invernali, Milano sarà pronta per organizzare altri grandissimi eventi sportivi. Questa è la convinzione espressa da Giovanni Bozzetti, presidente della Fondazione Fiera Milano, che a margine dell'evento 'Italia Direzione Nord' in Triennale afferma che il capoluogo lombardo, dopo averci provato invano negli anni passati, può puntare all'organizzazione dei Giochi Olimpici estivi: "Io credo che dopo il successo dell'Expo e dopo anche le Olimpiadi invernali si debba avere una visione, si debba pensare in grande perché Milano a pieno titolo è pronta anche per potersi candidare per le Ollimpiadi estive".

Il fattore determinante è la realizzazione del nuovo stadio di San Siro: "Dobbiamo approfittare del fatto che sia in realizzazione per dotarlo di una pista olimpica di atletica; così la nostra candidatura può avere più forza".