La missione europea dell'Inter partirà attorno alle 16, quando è in programma il volo dall'aeroporto di Milano-Malpensa verso Madrid. La squadra nerazzurra, con la dirigenza al seguito, una volta atterrata nella capitale spagnola, si dedicherà al solito programma pre-partita con le attività stampa della vigilia che vedranno protagonisti Lautaro Martinez e Cristian Chivu. Proprio il romeno, in queste ore, sta pensando alla miglior formazione da scegliere per riscattare immediatamente il ko nel derby: probabile che in attacco Marcus Thuram riposi lasciando il posto a uno tra Francesco Pio Esposito e Yoan Bonny che faranno coppia col Toro. Previsti cambi anche a centrocampo: Piotr Zielinski e Davide Frattesi scalpitano per entrare nell'undici titolare. Senza Denzel Dumfries a destra, ballottaggio Luis Henrique-Carlos Augusto, mentre al centro della difesa Stefan de Vrij potrebbe dare il cambio a Francesco Acerbi; Lo riporta Sky Sport.