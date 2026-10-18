L'Inter ha conquistato ben 19 punti dopo le prime sette partite stagionali di Serie A per la quarta volta nell'era dei tre punti. Lo riferisce OptaPaolo, spiegando che al Biscione era riuscito questo intento solamente nella stagione 1997-1998, 2002-2003 e anche nella stagione 2017-2018. Adesso i nerazzurri dovranno essere più affamati che mai per vincere anche in Champions contro lo Shakhtar. Sarà a dir poco fondamentale il confronto di mercoledì sera contro gli ucraini.