Torna alla vittoria il Como di Cesc Fabregas contro la Fiorentina. I lariani sbancano il Franchi di Firenze per 1-3 e tornano in zona Champions League in attesa delle partite di Milan, Cagliari e Juventus. Nel pomeriggio toscano a decidere la gara sono stati i gol di Liberali, primo in Serie A, Paz e Douvikas. In chiusura di primo tempo la Fiorentina aveva accorciato con Pongracic. Il centrale croato, poco dopo, aveva addrittura trovato il pari con la doppietta personale. ma il VAR ha annullato per fuorigioco. I viola restano dunque al penultimo posto in classifica a quota 4, con la seconda sconfitta consecutiva dopo quella di Marassi di otto giorni fa.