L'importanza di avere dei cambi di spessore. Questa è la ricostruzione operata da La Stampa per analizzare la vittoria in rimonta dell'Inter per 1-3 sullo storicamente ostico campo del Bologna. Gli inserimenti di Carlos Augusto e di Bonny, oltreché di Mkhitaryan e Diouf, hanno permesso a mister Chivu di ridisegnare la squadra in maniera da tale da portare l'incontro su ritmi insostenibili per i felsinei, progressivamente schiacciati dai nerazzurri: "L’Inter ritrova in campionato tutte le abitudini spazzate via dalla Champions: un’altra vittoria, ancora in rimonta. A Bologna non dal doppio svantaggio, come era successo con Udinese e Napoli, ma con una sola rete da recuperare. Il successo allo stadio Dall’Ara, però, non cancella le perplessità evidenziate dal tracollo europeo con il Bruges a San Siro. Sono state numerose le fasi di scarso equilibrio dei nerazzurri. Nel secondo tempo, dopo il pari arrivato su un gol splendido di Thuram, un copione completamente diverso. I Campioni d’Italia hanno dominato. Merito soprattutto dei cambi".

Il quotidiano ha poi proseguito: "Carlos Augusto ha firmato il sorpasso ad appena 40 secondi dall’ingresso in campo al termine di un’azione avviata dal suo compagno di sostituzione, Diouf. Per il brasiliano, che ha preso il posto di Dimarco molto deluso, è già il terzo gol stagionale. Ha chiuso il discorso un altro subentrante, Bonny, grazie all’assist di Carlos Augusto dopo una giocata geniale di Mkhitaryan. Chivu ha ammortizzato la prima assenza di Lautaro, fuori fino alla prossima sosta". Non manca però una nota di biasimo per l'operato dell'arbitro Doveri e del VAR Gariglio: "Non è stato perfetto nemmeno l'arbitro che ha negato all’Inter un rigore per fallo di Darmian su Thuram, addirittura ammonito per simulazioneda Doveri. Ancora una volta nella gestione Orsato il VAR non è intervenuto su un episodio chiarissimo".