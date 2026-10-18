Giampaolo Pazzini ha analizzato il momento dell'Inter dopo la vittoria in rimonta contro il Bologna. Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, l'ex attaccante nerazzurro ha evidenziato la qualità della rosa a disposizione di Cristian Chivu, sottolineando però anche il rischio legato alle frequenti partenze in salita. "Non penso che entusiasmi Chivu il fatto di andare sotto per la quarta volta in campionato anche contro il Bologna. Secondo me è la consapevolezza dei giocatori che si sentono molto forti e regalano un tempo perché sanno che la riprendono in qualche modo. Chiaro che è un rischio", ha spiegato Pazzini.

Pazzini: "L'Inter è l'unica che può vincere anche non essendo al 100%"

Secondo l'ex attaccante, la forza dell'Inter sta soprattutto nella profondità dell'organico e nella possibilità di cambiare le partite attraverso le sostituzioni. "L'Inter è l'unica in Serie A che può vincere anche quando non è al 100%, per la rosa che ha, per i cambi che può fare", ha sottolineato Pazzini. L'ex nerazzurro ha poi evidenziato un dato statistico particolarmente significativo: l'Inter ha conquistato 19 punti nelle prime sette giornate per la quarta volta nella propria storia. Le tre precedenti occasioni, con le squadre allenate da Gigi Simoni, Hector Cuper e Luciano Spalletti, non si erano però concluse con la conquista dello scudetto.

"Thuram? Non era simulazione"

Pazzini ha infine commentato anche l'episodio che ha coinvolto Marcus Thuram, protagonista di un contatto in area di rigore. "Sicuramente non era simulazione, perché il contatto c'è stato. I parametri sono cambiati, non è un contatto enorme ma il contatto sicuramente c'è stato", ha spiegato. L'ex attaccante ha poi voluto sottolineare anche la qualità della rete realizzata dal francese: "Non l'abbiamo detto ma il gol che ha fatto Thuram è un capolavoro, veramente bellissimo ed è giusto sottolinearlo".