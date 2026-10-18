Sarà indubbiamente una partita particolare quella di mercoledì per Henrikh Mkhitaryan: il centrocampista armeno oggi all'Inter ha infatti militato nello Shakhtar per tre stagioni, dal 2010 al 2013, esperienza che fece da trampolino di lancio per una ricca carriera internazionale. Con la maglia arancionera, Mkhitaryan ha collezionato 44 gol in 106 presenze e conquistato tre Double (campionato e coppa nazionale) consecutivi.