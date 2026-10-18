“Il nostro calcio è in una crisi profonda. Inutile che ci illudiamo perché Roberto Mancini riesce a far giocare la Nazionale in maniera decente. Il movimento è in profonda crisi. Questo calcio è in profonda crisi di mentalità e gioco”. Questa è l'impietosa analisi di Dario Canovi ai microfoni di Tutto Mercato Web. Canovi che poi ha elogiato la prova della Roma contro il Genoa: "n cattivo primo tempo, era con tante riserve e sostituzioni. Poi ha disputato un ottimo secondo tempo. Ha dimostrato di essere la vera rivale dell’Inter”. 

Sezione: News / Data: Dom 18 ottobre 2026 alle 10:59
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.