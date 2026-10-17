L'Inter vuole riprendere il cammino dopo l'interruzione di Champions League contro il Brugge. Quel che fornisce fiducia alla squadra di Chivu è un dato sicuramente importante: come scrive Opta, a partire dallo scorso dicembre, il Bologna è la formazione che ha subito più gol in gare casalinghe (26). Nello stesso arco temporale, il Bologna è la squadra che ha guadagnato meno punti in partite interne del torneo.