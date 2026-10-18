Carlos Augusto è senza dubbio uno degli mvp dell'inizio di stagione dell'Inter. I nerazzurri hanno vinto a Bologna anche grazie al suo gol, quello del 2-1, arrivato dopo appena 54 secondi dal suo ingresso in campo. E ora anche il club, tramite i propri canali social, celebra l'ex Monza, condividendo il minuto scarso che separa l'ingresso in campo dal mancino vincente.