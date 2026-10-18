Carlos Augusto è senza dubbio uno degli mvp dell'inizio di stagione dell'Inter. I nerazzurri hanno vinto a Bologna anche grazie al suo gol, quello del 2-1, arrivato dopo appena 54 secondi dal suo ingresso in campo. E ora anche il club, tramite i propri canali social, celebra l'ex Monza, condividendo il minuto scarso che separa l'ingresso in campo dal mancino vincente.

Sezione: In Primo Piano / Data: Dom 18 ottobre 2026 alle 19:21
Alessandro Savoldi
vedi letture
Alessandro Savoldi
autore
Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.