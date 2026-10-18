A pochi istanti dalla conclusione della sfida vinta dall'Inter sul campo del Bologna, il centrocampista rossoblù Tommaso Pobega - autore del primo sigillo della partita - ha commentato con rammarico il risultato incassato ai microfoni ufficiali del club felsineo: "Sono soddisfatto per il gol, ma c’è rammarico perché potevamo raccogliere di più, soprattutto alla luce di quanto fatto nel primo tempo. Abbiamo fatto una prestazione di alto livello tenendo il ritmo alto, rimanendo lucidi nelle giocate e creando tante situazioni da gol. Tuttavia, avremmo dovuto essere un po’ più cinici come in occasione della mia traversa a porta vuota".