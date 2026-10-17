Paolo Condò ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la vittoria dell'Inter per 3-1 sul campo del Bologna, soffermandosi soprattutto sull'importanza delle sostituzioni effettuate da Cristian Chivu nella ripresa. I nerazzurri sono riusciti a ribaltare il risultato grazie al contributo determinante dei giocatori entrati dalla panchina. "Questo turno di campionato è particolare perché arriva dopo la Champions e arriva prima di un altro turno di Champions. La sconfitta del Napoli è gravissima", ha osservato il giornalista, sottolineando il peso dei risultati maturati in una fase della stagione caratterizzata da impegni ravvicinati.

Elogi ai subentrati

Condò ha poi evidenziato come le mosse di Chivu abbiano cambiato l'andamento della gara del Dall'Ara: "L'Inter ha messo dentro, nel secondo tempo, alcuni cambi che gliel'hanno risolta". Il giornalista ha quindi richiamato le azioni che hanno portato alle ultime due reti nerazzurre, entrambe costruite con il contributo dei subentrati: "Il gol del 2-1 arriva da un'azione nata da Diouf e poi conclusa da Bonny, entrambi subentrati. Il gol del 3-1 è frutto di un'azione bellissima Mkhitaryan-Carlos Augusto-Bonny, tutti subentrati nel secondo tempo", ha concluso.