L'aggettivo "decisivo" inizia a diventare ripetitivo per Marcus Thuram, che tra la fine della scorsa stagione e l'inizio della nuova sembra essere entrato in una nuova dimensione, quella dei veri bomber d'area di rigore. La contoprove dell'ottimo momento di forma dell'attaccante francese è arrivata ieri, nel corso del match contro il Bologna dove ha trovato il suo quarto gol in campionato in quattro partite da titolare e due spezzoni contro Cagliari e Napoli. Un gol dal peso specifico enorme, arrivato al minuto 44 di un primo tempo ricco di difficoltà, che ha consentito all'Inter di rientrare nello spogliatoio con un umore ben diverso rispetto a quello che lo svantaggio poteva prospettare.

Il gol arriva al termine di un'azione lunga, quasi estenuante, con l'Inter che gestisce il possesso: tanti tocchi ravvicinati, veloci, fino a liberare Nicolò Barella sulla fascia destra. Thuram si prepara a ricevere il cross del compagno, dopodiché va su in cielo con uno stacco impetuoso e gira la palla n porta alla perfezione. Un gol di testa che sta diventando un marchio di fabbrica: sono sei dall'inizio della passata stagione come Mateo Pellegrino della Fiorentina, mentre parlando di contributo realizzativo nel periodo che va da aprile a oggi conta 10 gol e 5 assist. Come lui, nei cinque migliori campionati europei, solo Lamine Yamal.