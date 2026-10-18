Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, intervenuto su Sport Mediaset dopo la partita persa contro la Roma evidenzia gli aspetti positivi della prove dei rossoblu: "All'intervallo ho fatto i complimenti ai ragazzi, siamo stati molto attenti al piano gara e fatto la partita che avevo chiesto. Fa pensare il fatto di essere riusciti a giocare alla pari per 45-50 minuti contro una squadra fatta di giocatori forti, penso siano buoni segnali per il nostro campionato che penso sia un altro. Due mesi fa con la Lazio fummo molto più lenti, poi ogni squadra ha le sue peculiarità. Stiamo crescendo, riacquistiamo qualche giocatore che ci darà la spinta per salvarci".

Ma che idea ti sei fatto di questa Roma?

"È una squadra molto forte come l'Inter. Abbiamo visto come l'Inter a Bologna sia partita male e poi l'ha ribaltata. È appassionante vedere queste squadre crescere in questa maniera".