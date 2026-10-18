L'allenatore dello Shakhtar Donetsk Arda Turan, al termine della partita vinta ieri contro il Kolos Kovalivka, ha condiviso le sue aspettative in vista della prossima sfida contro l'Inter in Champions League: "Innanzitutto, se proviamo a sorprendere l'Inter, temo che saranno loro a sorprenderci in modo molto spiacevole. Certo, terremo conto dei punti di forza e di debolezza del nostro prossimo avversario. A dire il vero, tradizionalmente, non abbiamo ancora avuto modo di analizzarlo, perché da stasera, fino al fischio finale della partita di oggi, tutti i nostri pensieri erano rivolti a Kolos. Ora stiamo entrando nel ritmo di preparazione per il prossimo avversario, tornando al ritmo della Champions League, e solo allora saremo in grado di comprendere più chiaramente come e dove possiamo sfruttare i punti deboli e i punti di forza del nostro avversario".

Turan prosegue: "Dopotutto, l'Inter è una delle squadre più forti del calcio europeo, un avversario di livello e portata incredibili, e ne siamo consapevoli. Tuttavia, come ho già sottolineato, vogliamo rimanere fedeli alla nostra filosofia, non arretrare e non smettere di essere lo Shakhtar".