La sconfitta contro il Bruges complica il cammino europeo dell'Inter e riaccende il dibattito sulle difficoltà dei nerazzurri in Champions League. A Sport Mediaset, Riccardo Trevisani e Massimo Callegari hanno espresso il proprio punto di vista, interrogandosi sulle ragioni dei risultati negativi ottenuti dalla squadra nella competizione. Il tema è stato introdotto con una domanda precisa: "Sindrome Champions dell'Inter: problema o casualità?". Trevisani non ha dubbi sulla necessità di approfondire la questione, soprattutto considerando la continuità delle sconfitte tra questa stagione e la precedente.

"C'è qualche problema sicuramente. Casualità non è la parola giusta dopo tante sconfitte tra quest'anno e l'anno scorso in Champions League", ha dichiarato il giornalista, sottolineando come la serie di risultati negativi renda difficile parlare soltanto di episodi sfavorevoli.

Callegari critica la gestione della partita

Callegari ha invece posto l'accento sulle aspettative nei confronti della squadra e sulle scelte adottate durante la gara contro il Bruges. "È un problema innanzitutto di chi crede che l'Inter sia all'altezza delle big di Champions. La squadra non si è accontentata di ragionare per il pareggio col Bruges e si è lanciata in un assalto esagerato", ha osservato.