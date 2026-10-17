Advantage Capital Holdings, gruppo statunitense attualmente azionista di minoranza del Genoa, sta vedendo progressivamente precipitare la propria situazione. La società, che vanta una partecipazione del 23% della società rossoblu sottoposta a sequestro conservativo e affidata a un custode nominato dal Tribunale, registra nuove difficoltà riguardanti una delle sue principali controllate, mentre è saltato anche l’accordo che avrebbe dovuto portare il fondo statunitense Oaktree (proprietario dell’Inter in Serie A) ad acquisirne il controllo. Bloomberg ha riportato che l’accordo annunciato lo scorso marzo tra A-Cap e Oaktree Capital Management non andrà avanti secondo i termini previsti. L’operazione prevedeva l’acquisizione da parte di fondi gestiti da Oaktree di una partecipazione di controllo in Atlantic Coast Life, accompagnata dalla fornitura di nuove risorse finanziarie a Sentinel Security Life Insurance, altra compagnia appartenente al gruppo A-Cap.

Secondo la nota agenzia, Oaktree avrebbe ora rinunciato a procedere con l’acquisizione, anche alla luce delle preoccupazioni sollevate dalle autorità di vigilanza sulle esposizioni finanziarie delle compagnie nei confronti di 777 Partners, il fondo statunitense finito in dissesto e che in passato controllava anche il Genoa. Le trattative tra le parti non sarebbero tuttavia completamente interrotte: un portavoce di A-Cap ha infatti confermato a InsuranceNewsNet che sono ancora in corso interlocuzioni con Oaktree per individuare una struttura alternativa dell’operazione che possa ottenere l’approvazione delle autorità del South Carolina.