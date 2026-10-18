Il Milan conquista i tre punti al termine di una partita davvero impressionante a San Siro: battuta 3-2 l'Atalanta. Rossoneri che passano in vantaggio grazie alla rete di Goncalo Ramos. Il raddoppio porta la firma di Rabiot, poi il portoghese sbaglia il rigore ma Gila cala il tris da corner. Non è finita perché Gaetano accorcia le distanze, Krstovic spaventa i rossoneri e Maignan è decisivo su Zappacosta. I rossoneri soffrono, ma alla fine portano la nave in porto.